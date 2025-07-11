Пострадавшего в Шереметьево двухлетнего мальчика выписали из больницы

Мальчика, который пострадал в аэропорту Шереметьево, уже выписали из больницы. Плохие прогнозы не оправдались — двухлетний ребенок снова может самостоятельно есть, ходить и уже начал общаться с мамой. За его здоровье боролась команда лучших врачей.

Предстоит еще несколько курсов реабилитации.

Все произошло 23 июня. На мальчика накинулся один из пассажиров и швырнул его с силой на пол. В результате ребенок получил перелом черепа, его пришлось ввести в искусственную кому. Нападавшего арестовали, выяснилось что он находился под действием наркотиков.