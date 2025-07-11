Пострадавшего в Шереметьево двухлетнего мальчика выписали из больницы
Малыш снова может сам есть и ходить, ему предстоит дальнейшая реабилитация.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
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Мальчика, который пострадал в аэропорту Шереметьево, уже выписали из больницы. Плохие прогнозы не оправдались — двухлетний ребенок снова может самостоятельно есть, ходить и уже начал общаться с мамой. За его здоровье боролась команда лучших врачей.
Предстоит еще несколько курсов реабилитации.
Все произошло 23 июня. На мальчика накинулся один из пассажиров и швырнул его с силой на пол. В результате ребенок получил перелом черепа, его пришлось ввести в искусственную кому. Нападавшего арестовали, выяснилось что он находился под действием наркотиков.
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