Пострадавшего в Шереметьево двухлетнего мальчика выписали из больницы

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Малыш снова может сам есть и ходить, ему предстоит дальнейшая реабилитация.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Мальчика, который пострадал в аэропорту Шереметьево, уже выписали из больницы. Плохие прогнозы не оправдались — двухлетний ребенок снова может самостоятельно есть, ходить и уже начал общаться с мамой. За его здоровье боролась команда лучших врачей.

Предстоит еще несколько курсов реабилитации.

Все произошло 23 июня. На мальчика накинулся один из пассажиров и швырнул его с силой на пол. В результате ребенок получил перелом черепа, его пришлось ввести в искусственную кому. Нападавшего арестовали, выяснилось что он находился под действием наркотиков.

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