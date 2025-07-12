Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 66 0

Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Удар по цели был нанесен авиабомбами, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил пункт временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по цели был нанесен авиабомбами, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило провести атаку с высокой точностью по заранее определенным координатам. После успешного выполнения задания и подтверждения от разведки о поражении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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