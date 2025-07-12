«Она хотела доверять»: Анфиса Чехова о скандале из-за интервью Чумакова и Ковальчук

Певица ранее призналась, что когда-то подозревала супруга в измене.

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала недавнее интервью Юлии Ковальчук, в котором та рассказала, как заподозрила мужа в измене. В одном из шоу на Rutube Чехова заявила, что сама проходила через подобное.

«Сейчас принято хейтить эту пару: говорить, что Алексей — абьюзер, Юля — жертва, которая себя не ценит. Но, честно говоря, я вижу психологически зрелую девушку, делающую осознанный выбор», — заявила Анфиса.

По словам телеведущей, Ковальчук комфортно в этом браке, никакой жертвенности Чехова в нем не наблюдает.

По словам телезвезды, практически все пары проходят через моменты, когда мужчина скомпрометирован, а женщина никогда не может быть уверена: сказал ее возлюбленный правду или же наврал. По словам Чеховой, Юлия повела себя мудро.

«Им с Алексеем было хорошо вместе, и она хотела доверять ему для развития отношений. Поэтому я считаю, что ее решение было верным», — высказалась телеведущая.

Чехова не стала скрывать, что сама когда-то заподозрила партнера в измене. Звезда увидела в его телефоне неотправленное сообщение со словами «Оля, я люблю тебя».

«Его объяснение было таким: "Я пытался посмотреть, насколько нелепым будет чужое имя в этой фразе, потому что только твое имя там смотрится органично". Я понимала, что это бред, но тогда так любила его, так было сложно его потерять, что предпочла поверить», — сообщила телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Анфиса Чехова, отдыхающая сейчас в Турции вместе с 13-летним сыном Соломоном и новым возлюбленным, опубликовала в своем блоге видео, которое вызвало оживление в сети. Она появилась на кадрах в купальнике и легком халате, а вместе с этим сделала откровенное заявление: она перестала использовать фотошоп и фильтры, чтобы скрывать недостатки фигуры.