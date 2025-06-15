«Вы примите свой неидеальный живот»: Анфиса Чехова отказалась от фотошопа

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 3 212 0

Анфиса Чехова показала свою фигуру и призналась, что отказалась от фотошопа

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/achekhova; 5-tv.ru

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Телеведущей пришлось поработать со специалистами, чтобы избавиться от комплексов.

Телеведущая Анфиса Чехова, отдыхающая сейчас в Турции вместе с 13-летним сыном Соломоном и новым возлюбленным, опубликовала в своем блоге видео, которое вызвало оживление в сети. Она появилась на кадрах в купальнике и легком халате, а вместе с этим сделала откровенное заявление: она перестала использовать фотошоп и фильтры, чтобы скрывать недостатки фигуры.

«Всегда под микроскопом разглядывала все мои фото и расщепляла их на молекулы, подобно самому мерзкому хейтеру. В какой-то момент жизни я поняла, что жить в постоянной оглядке на других и скрывать свое тело, как особо опасного преступника, — это слишком обременительно и очень ограничивает свободу», — написала она под видео.

47-летняя Чехова призналась, что это осознание пришло не сразу. Путь к принятию был долгим и непростым. Она прошла через работу со специалистами, медитации и годы самопознания, прежде чем научилась принимать себя настоящую.

«Однажды вы примете свой неидеальный живот, бока, целлюлит, потому что это естественно при отсутствии регулярных и длительных тренировок с самого детства. Однажды вы даже примете свою лень и научитесь с ней, нет, не бороться, а договариваться! Потому что любовь не борется, а ищет пути к согласию! Ваше тело — как карта маршрута вашей жизни», — обратилась она к подписчикам.

Анфиса добавила, что курсы у коучей на месяц-два могут дать краткосрочное вдохновение, но настоящие перемены требуют времени и усилий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой характер у нового бойфренда Анфисы Чеховой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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