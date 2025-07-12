Столица продолжает принимать непосредственное участие в развитии городского транспорта в Луганске. В этот город в рамках соглашения о сотрудничестве Москва передала два электробуса вместе с зарядной станцией. Они вышли на маршрут № 155, сообщил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Электробусы из Москвы вышли на маршрут в Луганске. Река Александр / ТАСС

«В 2022 году Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве и о побратимстве столицы и Луганска. Мы принимаем непосредственное участие в восстановлении инфраструктуры региона, чтобы все жители могли пользоваться самым лучшим городским транспортом по московским стандартам. Впервые в Луганске поехали современные электробусы российского производства. Экологичная техника повысит комфорт пассажиров и поможет сократить влияние на окружающую среду», — отметил Максим Ликсутов.

Переданные Москвой электробусы оборудованы системой ГЛОНАСС, медиаэкранами, разъемами для зарядки телефонов и системой климат-контроля. В салоне предусмотрено адаптивное освещение и установлены электрические отопители, обеспечивающие оптимальную температуру. Низкопольная техника полностью приспособлена для маломобильных пассажиров, для которых установлена откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Для удобного размещения велосипедов, колясок и крупного багажа предусмотрены накопительные площадки.

Как Москва помогает улучшать транспортную систему Луганска

Электробусы из Москвы вышли на маршрут в Луганске. Река Александр / ТАСС

С 2022 года столица оказывает помощь в развитии транспортной инфраструктуры Луганска. Жители города пользуются современной техникой и сервисами, соответствующими самым строгим московским стандартам качества. Благодаря этому транспортная доступность улучшилась примерно для 50 тысяч человек.

Для поддержки городского транспорта в Луганске столица разработала новую маршрутную сеть, а также передала 120 современных автобусов и почти 90 остановочных павильонов. Для удобства пассажиров также была введена московская билетная система для оплаты проезда по карте «Тройка». Кроме того, в Луганск передали 110 велосипедов для проката, и сегодня в городе действует уже 11 станций сервиса аренды.

Переход на московский стандарт качества сделал общественный транспорт в Луганске еще более востребованным среди горожан.

Велопрокат и карта «Тройка» в ЛНР

Благодаря созданной сети городского велопроката в рамках реконструкции луганской улицы Оборонной появилась современная велодорожка со станциями аренды велосипедов, переданных Москвой. Городской велопрокат — один из шагов к развитию удобного и экологичного транспорта. Его официально запустили в столице Луганской Народной Республики (ЛНР) 15 сентября 2024 года. К концу 2025-го планируется расширение сети до 20 станций и 200 велосипедов, что сделает сервис еще доступнее и комфортнее для жителей.

В 2025 году в ЛНР отмечают устойчивый рост доли безналичных платежей и повышение доверия пассажиров к современным транспортным решениям. После внедрения московской билетной системы в городском транспорте жители оплачивают проезд картой «Тройка». Сегодня к московской билетной системе подключено до 400 транспортных средств.

Количество поездок, оплаченных «Тройкой», за год увеличилось вдвое — с 3,2 миллиона до 6,4 миллиона, а оплаченных наличными — сократилось на 10 процентов (с 640 тысяч до 580 тысяч). Вырос в два раза и средний ежедневный пассажиропоток— с 22 тысяч человек в 2024 году до 41 тысячи в 2025-м.