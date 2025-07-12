Чем грозит Земле? На Солнце за двое суток ускорился рост вспышечной активности

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

На Солнце за двое суток ускорился рост вспышечной активности

На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

Фото: 5-tv.ru

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Всего с 11 по 12 июля на Солнце возникло 17 выбросов плазмы.

За последние неполные двое суток на Солнце наблюдается учащенный рост числа и площади активных центров. Такие вспышки имеют глобальный характер и происходят даже на той стороне звезды, которую не видно с Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН на сайте.

Всего с 11 по 12 июля на Солнце возникло 17 вспышек. Это указывает на рост активности примерно в 3 раза в сравнении со средними значениями июля. Как отмечается, прямых угроз для Земли учащенные вспышки пока не создали.

«С утра (12 июля. — Прим. ред.) на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по Москве. Вторая с баллом M2.3, зарегистрирована сегодня в 11:34», — говорится в сообщении.

Ученые в данный момент наблюдают за плазменной активностью с помощью европейского космический аппарат Solar Orbiter. Пресс-служба лаборатории добавила, что в ближайшее время не будет выпускать публикации по отдельным вспышкам, если они не отличаются большой мощностью и никак не воздействуют на Землю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца.

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