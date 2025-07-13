Время покупать? В России дешевеет вторичное жилье

Такая динамика наблюдается даже в Москве.

После длительного периода стагнации цены на вторичное жилье в России в июне снизились на 3-4%. Такая тенденция затронула 26 городов, включая Москву, Ижевск и Ростов-на-Дону. Об этом сообщили «Известия».

Аналитики подчеркнули, что в таких городах, как Брянск, Смоленск, Ульяновск, Астрахань, Липецк, Калуга, Рязань, Тверь и Иваново вторичные квартиры сейчас стоят дешевле всего. В то же время специалисты отметили, что колебания цен — это сезонное явление, вызванное отпусками. Кроме того, в ряде городов жилплощадь продолжает дорожать.

По словам коммерческого директора «Яндекс. Недвижимости» Евгения Белокурова, самый заметный прирост цены за квадратный метр отмечается в Перми: за полгода медианная стоимость увеличилась на 7,9% — до 109 тысяч рублей.

«Наименьшая динамика зафиксирована в Волгограде и Красноярске, где стоимость квадратного метра осталась практически на уровне января. Но если говорить о ситуации в июне по сравнению с маем, то в 14 из 16 городов-миллионников динамика цен на вторичку оставалась в зоне стагнации или демонстрировала снижение», — подчеркнул Белокуров.

Падение цен на вторичное жилье отметили и в федеральной компании «Этажи». По их данным, стоимость квадратного метра вторичного жилья в России снизилась на 2,6% с начала года.

В то же время эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская сообщила, что рынок стагнирует: за последний месяц в среднем по миллионникам цены увеличились лишь на 0,2%.

«Последний раз „квадрат“ дорожал более чем на 1% в марте прошлого года, то есть стагнация характерна для рынка уже 15 месяцев. Столь длительный период околонулевой динамики цен фиксируется впервые с 2018 года», — отметила специалист.

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