Коли ботокс смолоду: бьюти-эксперт о рекомендованном возрасте для инъекций

Многие косметологи советуют начинать процедуры в промежутке с 20 до 30 лет, чтобы устранить преждевременное старение кожи. Но так ли это?

Инъекции ботокса разрешены с 18 лет. И многие специалисты рекомендуют начинать процедуру в промежутке с 20 до 30 лет, чтобы устранить преждевременное старение кожи и продлить молодость. Но такой ли это полезный совет? В беседе с 5-tv.ru на светской премии «I M FAMOUS 2025 AWARD» о желательном возрасте для ботулинотерапии рассказала бьюти-эксперт Ирина Ковалевич.

«Я в бьюти сфере очень давно, у меня большой стаж в этом. И мои знакомые косметологи говорят, что очень вредно для здоровья и красоты в таком раннем возрасте. Но поколение нынешнее говорит, что, чем раньше начнешь, тем дольше ты будешь оттягивать процесс старение. Но это не так», — поделилась специалист.

Ковалевич уточнила, что даже в 30 лет инъекции ботокса нежелательные. Эксперт порекомендовала начать поддерживать красоту и делать кардинальные процедуры не раньше 40-летнего возраста.

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