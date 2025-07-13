«По понятиям»: как Любовь Успенская выбирает мужчин

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Любовь Успенская: предпочитаю мужчин с широкой русской душой

«По понятиям»: как Любовь Успенская выбирает мужчин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певица рассказала о своем опыте романа с американцем и сравнила жителей США с россиянами.

Мужчина должен быть с широкой русской душой. Таким мнением поделилась певица Любовь Успенская в интервью Надежде Стрелец. Она ответила о своих предпочтениях в выборе романтических интересов.

Успенская рассказала о романе с состоятельным американским владельцем мебельной фабрики, который завязался во время ее пребывания в США. Однако мужчина оказался ей не близок по менталитету. И Любовь Залмановна решила больше не тратить время на иностранцев.

«Какой бы он не был симпатичный, состоятельный. Не наш менталитет. Настолько чужие (американцы. — Прим. ред.), не близкие по духу и по понятиям», — поделилась исполнительница хита «По полюшку».

Певица отметила, что мужчины из Штатов проявляют любовь до первого счета в ресторане. По ее наблюдениям, они считают каждый цент. А когда возникает ситуация с оплатой, то для них девушка тут же становится «не бьютифул».

По словам Успенской, мужчина может быть бедным, но у него должна быть широкая русская душа.

Любовь Успенская переехала в США в 1978 год, совершенно не зная английский язык. В Штатах она пела в русском ресторане «Садко». В начале 90-х ее треки стали популярны в России, и исполнительница переехала в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская прокомментировала свой выпад против Киркорова.

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