Российские бойцы продолжают наносить удары по украинским военным объектам и уничтожать личный состав ВСУ в Сумской области.

Российские бойцы продолжают наносить удары по военным объектам и уничтожать личный состав ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Мотострелковые подразделения продолжают теснить противника, отдаляя националистов все дальше от Курской области.

Операторы разведывательных беспилотников непрерывно мониторят территорию, выявляя наземные цели.

Для поражения бронированных боевых машин, танков и бронетранспортеров активно применяются противотанковые управляемые ракеты.

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 и ударные беспилотные летательные аппараты используются для уничтожения живой силы противника, находящейся в укрытиях, а также на огневых позициях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.