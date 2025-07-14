Когда музыка спасала жизни: 40 лет назад состоялся легендарный фестиваль Live Aid

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Сорок лет назад состоялся легендарный фестиваль Live Aid

Фото, видео: www.globallookpress.com/Scott Weiner via www.imago-image; 5-tv.ru

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Благотворительный концерт длился 16 часов и был приурочен к борьбе с голодом и неравенством в Африке.

Сорок лет назад к экранам телевизоров прильнула едва ли не половина жителей Земли. Поводом стала прямая трансляция легендарного благотворительного концерта Live Aid. Фестиваль длился 16 часов и был приурочен к борьбе с голодом и неравенством в Африке.

В результате удалось собрать пожертвований на сумму больше 60 миллионов долларов. А меломаны признали это шоу одним из величайших в истории — ведь на одной сцене собрались все культовые исполнители того времени.

Мадонна, Queen, Judas Priest, а также завершивший на днях карьеру Оззи Осборн. Страдающий сейчас от Паркинсона металлист в 1985-м был на пике карьеры.

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