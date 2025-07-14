Правительство выделит 15 млрд рублей на развитие туризма в регионах РФ 

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Это позволит создать более 10 тысяч новых мест для размещения отдыхающих.

Правительство выделит 15 млрд рублей на развитие туризма в регионах РФ 

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Правительство Российской Федерации выделит 15 миллиардов рублей на поддержку туристической отрасли в 55 регионах страны, включая новые территории — Донбасс и Новороссию. Об этом стало известно 14 июля из заявления премьер-министра России Михаила Мишустина на оперативном совещании с заместителями.

«Ключевым в развитии инфраструктуры путешествий является расширение номерного фонда для отдыха, и для этого по поручению главы государства мы помогаем по всей стране создавать модульные средства размещения, в том числе глэмпинги и кемпинги», — рассказал он.

По его мнению, туризм играет важную роль в укреплении социально-экономического потенциала городов и регионов. Он способствует восстановлению архитектурных памятников, а также создает рабочие места и стимулирует предпринимательскую активность, например в сфере торговли или строительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что за три года реализации программы правительство направило 20 миллиардов рублей в 65 регионов на создание туристической инфраструктуры. В результате было создано около 13 тысяч номеров.

В период с 2025 по 2027 год планируется выделить еще 15 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Это позволит создать более 10 тысяч новых мест для размещения туристов по всей стране.

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