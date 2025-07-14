Три человека погибли от удара молнии в Тульской области

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Три человека погибли от удара молнии в Тульской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Еще семь — пострадали.

В Тульской области от удара молнии погибли три человека, в том числе ребенок. Все произошло на местном пляже. Выжили те, кто был в резиновой обуви или успел отойти подальше. Всего пострадали семь человек.

Во власти стихии оказались и другие регионы центральной России. Ливень и ураганный ветер уже обрушились на некоторые районы Подмосковья. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице может выпасть полторы месячные нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение.

В Петербурге, наоборот, изнуряющая 30-градусная жара.

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