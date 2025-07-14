Операция длилась больше 13 часов: Сергей Соседов сделал пересадку волос

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Музыкальный критик Сергей Соседов сделал пересадку волос

соседов перенес операцию по пересадке волос

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Сейчас музыкальный критик восстанавливается после хирургического вмешательства.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов недавно перенес операцию — знаменитости выполнили процедуру по пересадке волос, пишет URA.RU.

«Я себе сделал пересадку волос. Процедура длилась долго: мы начали в 11 часов утра, а закончили только в половине первого ночи», — рассказал Соседов.

Операция длилась больше 13 часов не случайно — площадь для пересадки волос была большой.

«Мне было пересажано 5450 графтов (основная единица измерения при пересадке волосы — Прим. ред.). У меня брали волосы с задней зоны и с висков и пересаживали. Была проведена ювелирная работа», — добавил музыкальный критик.

Соседов похвалил врачей за ювелирную работу и отметил, что во время операции не испытывал боли. Медики сделали ему анестезию.

«У меня оказалась очень хорошая своя зона, откуда брали волосы. Их было очень много, хотя они у меня все — тонкие. Знаете, бывают у людей более плотные волосы, но их меньше. А у меня волосы тоньше, но их много», — рассказал знаменитость.

Как утверждает музыкальный критик, проблемы с волосами у него возникли давно. В последнее время он прибегал к использованию специальных средств, таких как пудра или накладки, чтобы на экране создавалось впечатление густых волос.  Сейчас же Соседов восстанавливается после хирургического вмешательства.

 

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