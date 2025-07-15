Средний возраст — десять лет: автопарк такси в России сильно устарел

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Российский автопарк такси критически устарел

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В отдельных регионах средний возраст такси — 17 и 20 лет.

Российский автопарк такси серьезно устарел. По данным «Известий», средний возраст машин превысил десять лет.

В отдельных регионах ситуация еще хуже. Например, в Забайкалье и Бурятии. Там средний возраст такси достиг 17 и 20 лет соответственно.

Как рассказывают эксперты, своевременное обновление автопарка невозможно из-за высоких цен на машины и запчасти. Кроме того, перевозчики не успевают адаптироваться к новым законам. Из-за этого есть риск, что многие водители «уйдут в тень» и займутся нелегальным извозом.

Исправить ситуацию могут субсидии, снижение налогов и расширение кредитных программ для покупки новых авто.

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