В отдельных регионах средний возраст такси — 17 и 20 лет.

Российский автопарк такси серьезно устарел. По данным «Известий», средний возраст машин превысил десять лет.

В отдельных регионах ситуация еще хуже. Например, в Забайкалье и Бурятии. Там средний возраст такси достиг 17 и 20 лет соответственно.

Как рассказывают эксперты, своевременное обновление автопарка невозможно из-за высоких цен на машины и запчасти. Кроме того, перевозчики не успевают адаптироваться к новым законам. Из-за этого есть риск, что многие водители «уйдут в тень» и займутся нелегальным извозом.

Исправить ситуацию могут субсидии, снижение налогов и расширение кредитных программ для покупки новых авто.