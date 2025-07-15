Выставка «Потсдам. Июль 1945» открылась в Музее Победы

Посетить ее можно до 24 августа.

В Музее Победы в Москве открылась выставка «Потсдам. Июль 1945». Она посвящена 80-летию последней официальной встрече лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции. Выставка расскажет обо всех этапах конференции — подготовке, ходе работы, итогах и принятых решениях.

«Наибольший интерес в рамках этой выставки представляют рассекреченные в начале 2025 года документы, которые хранились в фондах Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. Это в прошлом — ГРУ, главное разведывательное управление», — рассказал специалист экспедиционно-выставочного отдела Музея Победы Сергей Борисов.

В экспозицию войдут подлинные свидетельства тех лет из фонда Музея Победы, в том числе документы и личные вещи представителей советской делегации. Выставку можно будет посетить до 24 августа.