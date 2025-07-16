Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на данный момент — основное препятствие на пути к принятию новых санкций против РФ со стороны Евросоюза. Но он готов рассмотреть варианты, при которых его стране обеспечат энергетическую безопасность. Что это значит, попытался разобраться корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Американский ультиматум для Европы: США больше не потратит на Украину ни цента, но с преогромным удовольствием продаст оружие через ЕС –невероятная по масштабу цинизма сделка. В Брюсселе день начинается с нервного подергивания в пустом кошельке.

«С кем бы я здесь ни разговаривала, первый вопрос, который они задают — откуда Европейский союз собирается взять деньги. Это вопросы, на которые нет ответов», — признала глава МИД Словении Таня Файон.

Вашингтон больше не спрашивает, он просто выставляет своим же союзникам счет. Премьер-министр Чехии одним из первых выходит из этого строя, заявляя официальный протест: его страна не будет ничего покупать у США для Киева. Кая Каллас в состоянии шока с трудом подбирает формулировки.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большего количества оружия на Украину, хотя и хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — отметила заместитель председателя европейской комиссии Кая Каллас.

Худший вариант из возможных для европейцев: плати и не спорь. И существенная отсрочка для Москвы, точно взятые наобум 50 дней, буквально ведь до конца летнего наступления. Европейская пресса фиксирует еще одну трамповскую пощечину для всего ЕС.

«В конце концов, „действительно большое объявление“ оказалось меньше, чем многие надеялись — прежде всего, пострадавшая от войны Украина. Когда он закончил, котировки на Московской бирже взлетели на несколько процентов», — говорится в публикации газеты Der Spiegel.

Натовские аналитики вдобавок ставят под сомнение достаточность любых поставок, даже если бы были деньги.

«Россия увеличила количество и качество своих атак. Русские все еще владеют инициативой. Чтобы добиться изменения на пользу Украины, поставки помощи должны значительно увеличиться», –заявил австрийский полковник Маркус Райзнер.

Горе-дипломаты снова ничего не придумывают лучше, кроме как залезть в чужой карман — суверенных российских активов. По итогам сегодняшнего саммита запланирован еще один, на август, посвященный возможной конфискации — опускаются до мелких воришек.

«Лично я спросил своих коллег, кто должен платить за это вооружение — европейские налогоплательщики или куда лучше, на мой взгляд, чтобы оно было оплачено агрессором из замороженных средств?» — задался вопросом глава МИД Польши Радослав Сикорский.

А пока они так и не смогли договориться даже о новых санкциях, 18-й по счету пакет вызывает только один вопрос: а предыдущие 17 сработали?

«17 пакетов санкций до сих пор были неэффективны. Мы считаем, что если они неэффективны, их не стоит продлевать», –отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ветируют уже не только Словакия и Венгрия, негласно к ним присоединилась даже крохотная Мальта из-за большого страха потерять доступ к морским газовым маршрутам.

Но, судя по опубликованной переписке словацкого премьера с Еврокомиссией, в которой Фицо выражает свой протест газовым ограничениям, Брюсселю нет никакого дела до экономики собственных стран.

Гонка вооружений, несмотря на мегадолг европейских стран, уже приводит к тому, что в Германии траты на оборону могут составить до четверти будущего бюджета, а во Франции военные расходы увеличиваются сразу вдвое. Только это теперь и приумножается здесь. Оппозиция требует прямых переговоров с Путиным.

«Просьба к Фридриху Мерцу, который является федеральным канцлером с 6 мая и до сих пор не говорил с Владимиром Путиным по телефону и не общался с ним», –подчеркнул сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла.

Европа и без того становится отделом закупок Пентагона, а Вашингтон прямо на ходу еще сильнее обезоруживает — с 1 августа вводятся еще и драконовские 30-процентные пошлины против товаров из самого ЕС.