Taurus раздора. В Германии опасаются планов Мерца
Вагенкнехт: Мерц опасен для Германии
Фото, видео: Kay Nietfeld/ТАСС; 5-tv.ru
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Действия немецкого канцлера могут втянуть страну в украинский конфликт.
Канцлер Фридрих Мерц опасен для Германии. Как заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт, сейчас он втягивает страну в прямое противостояние с Россией. Она раскрыла, что Мерц собирается тайно поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, что приведет к участию немецких военных в украинском конфликте.
«Мерц больше не хочет публично говорить о том, какое оружие он поставляет Украине. Он утверждает, что никаких немецких солдат там не будет. Но, по мнению военных, такой сложной системой невозможно управлять без представителей бундесвера», — сказала глава партии ССВ Сара Вагенкнехт.
Кроме того, стало известно, что Германия уже отправила первую партию ЗРК Patriot на Украину. Об этом заявил Дональд Трамп. Поставки осуществляют в рамках сделки с США. Страны НАТО передают Киеву оружие из своих запасов, а затем закупают новое у Вашингтона.
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