Действия немецкого канцлера могут втянуть страну в украинский конфликт.

Канцлер Фридрих Мерц опасен для Германии. Как заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт, сейчас он втягивает страну в прямое противостояние с Россией. Она раскрыла, что Мерц собирается тайно поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, что приведет к участию немецких военных в украинском конфликте.

«Мерц больше не хочет публично говорить о том, какое оружие он поставляет Украине. Он утверждает, что никаких немецких солдат там не будет. Но, по мнению военных, такой сложной системой невозможно управлять без представителей бундесвера», — сказала глава партии ССВ Сара Вагенкнехт.

Кроме того, стало известно, что Германия уже отправила первую партию ЗРК Patriot на Украину. Об этом заявил Дональд Трамп. Поставки осуществляют в рамках сделки с США. Страны НАТО передают Киеву оружие из своих запасов, а затем закупают новое у Вашингтона.