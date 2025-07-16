Taurus раздора. В Германии опасаются планов Мерца

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Вагенкнехт: Мерц опасен для Германии

Фото, видео: Kay Nietfeld/ТАСС; 5-tv.ru

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Действия немецкого канцлера могут втянуть страну в украинский конфликт.

Канцлер Фридрих Мерц опасен для Германии. Как заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт, сейчас он втягивает страну в прямое противостояние с Россией. Она раскрыла, что Мерц собирается тайно поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, что приведет к участию немецких военных в украинском конфликте.

«Мерц больше не хочет публично говорить о том, какое оружие он поставляет Украине. Он утверждает, что никаких немецких солдат там не будет. Но, по мнению военных, такой сложной системой невозможно управлять без представителей бундесвера», — сказала глава партии ССВ Сара Вагенкнехт.

Кроме того, стало известно, что Германия уже отправила первую партию ЗРК Patriot на Украину. Об этом заявил Дональд Трамп. Поставки осуществляют в рамках сделки с США. Страны НАТО передают Киеву оружие из своих запасов, а затем закупают новое у Вашингтона.

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