Выходит боком: кому в Петербурге мешают заезды дрифтеров

Гонщики-любители облюбовали парковку у стадиона «Зенита».

Опасные для жизни заезды устраивают любители дрифта в Петербурге. Одна из самых популярных площадок, где устраивают ночные гонки, — парковка на Крестовском острове у «Зенит Арены». Жители соседних домов из-за постоянного рева моторов и визга шин уже потеряли сон. А нарушителей спокойствия не пугают даже крупные штрафы.

А вот статьи за скольжение боком в общественных местах пока не существует. Можно ли найти управу на организаторов таких заездов, разбирался корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Рев моторов, свист колес. Уши, конечно, закладывает, и вообще — стоять здесь довольно страшно. Но все-таки зрелище впечатляет! Не зря дрифт еще сравнивают с пируэтами из фигурного катания, здесь тоже важен профессионализм. Иначе это прямой путь в столб, припаркованные машины или зрителей, не дай бог. И вообще, вот так жечь резину можно только на специальном треке.

За 20 минут аренды автодрома в Москве или Петербурге придется заплатить до пяти тысяч рублей. Однако по ночам они не работают из-за закона о тишине. В итоге молодежь устремляется на городские парковки. Излюбленное место дрифтеров в Петербурге — у «Зенит Арены».

Пока одни крутят пятаки, врезаются друг в друга и высекают из асфальта искры, получая дозу адреналина, другие — жители домов на берегу Невы — вынуждены спать с берушами.

«Даже не заснуть, потому что звук настолько громкий, и вода является естественным проводником. Соответственно, вся эта звуковая составляющая попадает к нам в квартиру», — рассказал Игорь Мигунов.

«Это все решается на самом деле очень легко — достаточно поставить лежачие полицейские», — считает Лира Щербинина.

Ограничить возможности лихачей на парковке была бы рада и администрация «Зенит Арены». Вот только пространство перед стадионом — общественное. Любые изменения нужно согласовывать с городскими властями.

«После ночных заездов остаются горы мусора, которые, конечно, убирают службы стадиона. Страдает дорожная разметка. При этом мы готовы поставить ограничения на въезд парковок, но этот вопрос пока находится в компетенции города», — отметил пресс-секретарь ФК «Зенит» Антон Макаренко.

Ночные заезды на парковках часто заканчиваются полицейскими рейдами. Вот только нарушителям выпишут штрафы за тонировку или незаконный тюнинг.

Статьи за скольжение боком в общественных местах не существует. Поэтому любители дрифта на парковках чувствуют себя вполне спокойно. А эксперты уверены, что лихачей не остановят ни запреты, ни крупные штрафы.

«Всегда найдутся люди, которые решат, что у них сейчас точно все прокатит и никто их не поймает. Эти люди находятся везде, это не зависит от возраста, ни от чего-то другого. Люди умудряются дрифтить на переднем приводе, на машине, которая не может дрифтить — неважно! Всем это просто интересно сделать», — рассказал видеоблогер и стример Константин Заруцкий.

Гонщики не против заниматься дрифтом в рамках закона. На автодромах и оборудованных площадках. Но их в городе крайне мало.