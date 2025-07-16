Пропавший на пути в Магадан вертолет обнаружили

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 38 0

Поиски Ми-8 велись с 14 июля.

пропавший на пути в Магадан вертолет обнаружили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вертолет Ми-8, который пропал на пути в Магадан, обнаружен. Как сообщил 5-tv.ru источник, он имеет обширные повреждения. Предварительно, все находившиеся на борту — пять человек — погибли.

О пропаже вертолета стало известно 14 июля. Сообщалось, что в полет отправились три члена экипажа и два техника. Ми-8 летел по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. После дозаправки во второй точке пилот не вышел на связь. 

Все это время спасатели вели поиски. Было осмотрено более 800 тысяч квадратных метров.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

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