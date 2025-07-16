МЧС: при падении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

МЧС: при падении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Ранее воздушное судно пропало на пути в Магадан 14 июля. Его обломки обнаружились накануне.

При падении вертолета Ми-8 никто не выжил. Его обломки нашли в Хабаровском крае накануне, 15 июля. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Дмитрий Суминский в Telegram-канале ведомства.

«По информации Росавиации, выживших нет. Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковый вертолет обнаружил полностью разбитый летательный аппарат со следами горения. Местом обнаружения была названа сопка в районе мыса Гадикан в 130 км от поселка Охотск. Ми-8 находился на 900-метровой высоте.

Обследование территории осложняется тем, что обломки воздушного судна найдены в труднодоступном районе, который отличается скалистым ландшафтом и окружен лесом. Детали и обстоятельства трагедии выясняются.

Вертолет Ми-8 пропал на пути в Магадан 14 июля. На его борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Команда совершала перелет по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. Пилот не вышел на связь после дозаправки во второй точке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при обрушении горной породы в Хабаровском крае погиб один человек.

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