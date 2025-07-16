«Столото» и F6 заблокировали почти 5000 мошеннических сайтов за полгода

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2025 года обнаружили и заблокировали 4 891 мошеннический ресурс, действовавший под видом государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд «Столото», рассказали в пресс-службе распространителя.

4 702 заблокированных ресурса пришлось на мошеннические сайты, 126 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 — на сообщения в мессенджерах и 38 — на вредоносные мобильные приложения.

«Для „Столото“ борьба с интернет-мошенничеством под видом государственных лотерей и безопасность данных участников государственных лотерей стоят во главе угла. Благодаря совместной работе „Столото“ с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности удалось значительно снизить мошенническую активность в лотерейном сегменте и эффективно блокировать появляющиеся угрозы», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

«Число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий. Ярким примером такого сотрудничества является наша многолетняя работа с «Столото», — заявил глава департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислав Гончаров.

C 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий.