Обломки вражеского беспилотника попали в жилую многоэтажку в Воронеже

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 28 0

Есть пострадавшие — все несовершеннолетние.

Обломки вражеского беспилотника попали в жилую многоэтажку в Воронеже

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилой многоквартирный дом в Воронеже. По информации губернатора региона Александра Гусева, в результате произошедшего пострадали три человека — все несовершеннолетние.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждены как минимум четыре квартиры. В одной, по словам губернатора, выбита оконная рама, разрушена не несущая стена. Еще в двух квартирах выбиты стекла и поврежден фасад.

«Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения», — добавил Гусев.

Губернатор отметил, что в опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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