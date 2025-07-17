Обломки вражеского беспилотника попали в жилую многоэтажку в Воронеже
Есть пострадавшие — все несовершеннолетние.
Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
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Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилой многоквартирный дом в Воронеже. По информации губернатора региона Александра Гусева, в результате произошедшего пострадали три человека — все несовершеннолетние.
«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждены как минимум четыре квартиры. В одной, по словам губернатора, выбита оконная рама, разрушена не несущая стена. Еще в двух квартирах выбиты стекла и поврежден фасад.
«Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения», — добавил Гусев.
Губернатор отметил, что в опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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