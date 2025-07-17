Новая глава в истории: в учебники для школьников войдут подвиги героев СВО

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

В новые учебники по истории войдет глава о подвигах героев СВО

Новая глава в истории: в учебники войдут подвиги героев СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Отдельный раздел появится в учебных пособиях с 2026 года.

В новом издании школьных учебников по истории появится отдельная глава о шести героях специальной военной операции (СВО). Новый раздел появится во всех изданиях с 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой.

«Будет отдельная глава. Мы представили шестерых героев: трое из них — это павшие герои России, еще трое — наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи», — отметил писатель.

По словам Роя, представленные в новом учебнике имена участников СВО уже согласовали с Министерством обороны и семьями погибших.

«В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдет во все учебники истории 5-11 классов», — подчеркнул писатель.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил о переработке дизайна обложки нового учебника по истории для 11-х классов.

Теперь вместо фрески создания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей «Союз-Аполлон» и сцена из суперкубка по хоккею СССР-Канада.

По его словам, смысл нового изображения заключается в том, что Россия всегда за сотрудничество, а «любые битвы — только в спорте». 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в российских школах со следующего года появятся учебники единого образца.

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