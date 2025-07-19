В МВД рассказали о «золотом часе» после утечки персональных данных мошенникам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 76 0

В МВД рассказали о золотом часе после утечки персональных данных мошенникам

В МВД рассказали о «золотом часе» после утечки персональных данных мошенникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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При утечке данных важно немедленно сменить пароли и включить двухфакторную защиту.

В Министерстве внутренних дел России напомнили о так называемом «золотом часе» — времени, в течение которого пострадавший от мошенников может минимизировать ущерб после утечки персональных данных.

Как пояснили в ведомстве, человек, который случайно сообщил мошенникам свои личные сведения, должен как можно быстрее предпринять защитные меры, чтобы не допустить кражи средств или доступа к цифровым сервисам.

В МВД подчеркивают, что в первый час после взлома или утечки информации необходимо сменить пароли на всех аккаунтах, особенно в мессенджерах, социальных сетях и банковских приложениях. Пароли рекомендуется устанавливать сложные, а также обязательно включить двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, по возможности следует привязать важные сервисы к нескомпрометированному номеру телефона, чтобы избежать повторного взлома. Если доступ к аккаунтам был потерян, необходимо обратиться в техническую поддержку соответствующего сервиса — сотрудники подскажут порядок действий, который может незначительно различаться в зависимости от платформы.

В ведомстве подчеркивают, что промедление с мерами безопасности значительно повышает риск финансовых потерь и кражи данных. Особенно это касается случаев, когда злоумышленники получают доступ к онлайн-банкингу, облачным хранилищам или электронной почте.

Эксперты советуют также уведомить банк, если есть подозрение на утечку информации, и проверить, не совершались ли несанкционированные действия со счетами.

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