В МВД рассказали о золотом часе после утечки персональных данных мошенникам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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При утечке данных важно немедленно сменить пароли и включить двухфакторную защиту.
В Министерстве внутренних дел России напомнили о так называемом «золотом часе» — времени, в течение которого пострадавший от мошенников может минимизировать ущерб после утечки персональных данных.
Как пояснили в ведомстве, человек, который случайно сообщил мошенникам свои личные сведения, должен как можно быстрее предпринять защитные меры, чтобы не допустить кражи средств или доступа к цифровым сервисам.
В МВД подчеркивают, что в первый час после взлома или утечки информации необходимо сменить пароли на всех аккаунтах, особенно в мессенджерах, социальных сетях и банковских приложениях. Пароли рекомендуется устанавливать сложные, а также обязательно включить двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, по возможности следует привязать важные сервисы к нескомпрометированному номеру телефона, чтобы избежать повторного взлома. Если доступ к аккаунтам был потерян, необходимо обратиться в техническую поддержку соответствующего сервиса — сотрудники подскажут порядок действий, который может незначительно различаться в зависимости от платформы.
В ведомстве подчеркивают, что промедление с мерами безопасности значительно повышает риск финансовых потерь и кражи данных. Особенно это касается случаев, когда злоумышленники получают доступ к онлайн-банкингу, облачным хранилищам или электронной почте.
Эксперты советуют также уведомить банк, если есть подозрение на утечку информации, и проверить, не совершались ли несанкционированные действия со счетами.
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