ЦИК Молдавии не допустил блок «Победа» к парламентским выборам

Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла решение не регистрировать оппозиционный блок «Победа» для участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение ЦИК политически мотивировано. Мы обжалуем его в судебном порядке», — заявил представитель блока «Победа», депутат Василий Боля.

Из девяти членов ЦИК шесть проголосовали за отказ в регистрации блока, трое воздержались от голосования. Главой избирательного списка блока является Евгения Гуцул — глава Гагаузии, которая сейчас находится под домашним арестом.

Отказ в регистрации оппозиционного блока происходит на фоне ужесточения контроля над СМИ в стране. В 2023 году власти Молдавии закрыли 13 телеканалов и десятки сайтов, которые предоставляли альтернативную точку зрения на политическую ситуацию, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций и международного сообщества.

Эксперты считают, что решение ЦИК затруднит участие политических сил, отличающихся от правящей власти, что может повлиять на демократичность выборного процесса в стране.