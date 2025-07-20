Силы противовоздушной обороны сбили 40 дронов ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется в официальном сообщении, атака происходила в течение 3,5 часов — с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Все воздушные цели были успешно перехвачены и ликвидированы.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Наиболее интенсивной атаке подверглась Брянская область — над ней был сбит 21 БПЛА. Еще девять дронов уничтожены над Калужской областью, четыре — в небе над Московским регионом, включая два, направлявшихся непосредственно на Москву. Кроме того, по два беспилотника были сбиты над Курской областью и акваторией Черного моря, еще по одному — над Тульской и Белгородской областями.

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