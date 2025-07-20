Военные пенсии в России вырастут на 7,6% уже с октября

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Индексация затронет также сотрудников силовых структур.

Военные пенсии в России вырастут на 7,6% уже с октября

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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С 1 октября в России увеличатся пенсии для военных пенсионеров — размер выплат возрастет на 7,6%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%», — приводит слова депутата РИА Новости.

Говырин добавил, что пенсии всех категорий военных пенсионеров, включая сотрудников Росгвардии, внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и федеральной фельдсвязи, будут проиндексированы в том же объеме. Это связано с тем, что размер их выплат напрямую определяется суммой окладов по воинскому или специальному званию и занимаемой должности.

Как пояснил Говырин, изначально планировалось проиндексировать выплаты лишь на 4,5%. Однако после пересмотра макроэкономических данных и инфляционных прогнозов было решено скорректировать сумму повышения.

Депутат уточнил, что индексация затронет также тех, кто получает пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, при условии, что эти выплаты назначены по военной линии. Он добавил, что перерасчет будет выполнен автоматически органами Социального фонда России после утверждения новых окладов и передачи необходимых данных от профильных ведомств.

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