«Будем жениться, получается»: Миногарова и Горчилин подали заявление в ЗАГС

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Мария Миногарова и Александр Горчилин подали заявление в ЗАГС

«Будем жениться, получается»: Миногарова и Горчилин подали заявление в ЗАГС

Фото: Instagram*/minogarova

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Поклонники поддержали решение звезд.

Модель Мария Миногарова и актер Александр Горчилин официально объявили о подаче заявления в ЗАГС, поделившись забавным фотоотчетом с подписчиками в социальных сетях. На снимках пара прогуливается к Екатерининскому залу в Краснодаре, где, по всей видимости, намерена зарегистрировать брак.

текстПара стоит у Екатерининского зала в Краснодаре. Instagram*/minogarova

На кадрах Мария предстала в укороченной футболке, свободных джинсовых бермудах и кроссовках с белыми носками, а Александр выбрал светлую футболку и темные шорты. Вместо привычных улыбок у влюбленных были игривые выражения лиц — высунутые языки и смешные гримасы. Фото сопровождала подпись: «Невероятный фотоотчет, как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается».

Поклонники пары мгновенно отреагировали на новость, написав в комментариях множество приятных слов и шуток.

«Это как смешать майонез и кетчуп — каждый классный сам по себе, а вместе получается кетчунез»;

«Один из лучших фотоотчетов»;

«Совет да любовь, фото — отпад!» — писали пользователи в комментариях.

Певица Катя IOWA тоже выразила поддержку, лаконично написав: «Вы довольны — мы довольны!».

Ранее Александр Горчилин поздравил Марию с 36-летием и в своем выступлении признался, что понял, как можно любить до слез. Несмотря на жизненные перемены и неопределенности, он твердо уверен в своих чувствах к возлюбленной. В этот же трогательный момент он сделал ей предложение, отметив, что является ее подарком на день рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце после долгого перерыва встретилась с сыном Тимофеем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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