Невидимая опасность: у берегов Турции обнаружены бактерии Vibrio

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 86 0

Milliyet: у берегов Турции обнаружены опасные бактерии Vibrio

У берегов Турции обнаружены опасные бактерии Vibrio

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Eisele-Hein

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С осторожностью стоит относиться не только к купанию, но и к сырым морепродуктам.

В морях у берегов Турции обнаружены опасные бактерии Vibrio. Об этом сообщило издание Milliyet.

По данным СМИ, микроорганизмы были найдены в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях.

Эти бактерии размножается в слабосоленых водах при высоких температурах. В организм человека они могут попасть при заглатывании воды из моря. Vibrio способны спровоцировать диарею и обезвоживание.

Кроме того, людям с открытыми ранами в море, где водятся эти бактерии, лучше не заходить. Попадание на поврежденные участки кожи данных микроорганизмов может привести к инфекции.

Если человек употребит сырые морепродукты, например, устриц, зараженных Vibrio, в лучшем случае может появиться рвота, диарея и лихорадка.

«У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и превращаться в сепсис», — уточнил уролог Угур Аферин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем смертельно опасна вода в фонтанах. Только в этом году было зафиксировано несколько смертельных случав и среди детей, и среди взрослых, которые взаимодействовали с фонтанами.

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