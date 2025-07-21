Попытка мобилизации в украинском селе закончилась бунтом
Жители запада Украины взбунтовались против ТЦК
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru
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Жители не пропустили сотрудников ТЦК и попытались перевернуть машину полиции.
Бунт против украинских военкомов вспыхнул на западе страны. Все произошло во время одного из рейдов ТЦК. С помощью таких акций режим Зеленского пытается восполнить огромные потери на фронте. Но на этот раз пенсионеры и дети окружили машины силовиков и попытались их перевернуть.
Получив жесткий отпор, сотрудники ТЦК вместе с полицией сбежали. Позже они заявили, что никого забирать на фронт не собирались, а жители их неправильно поняли.
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