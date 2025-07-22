«Столото» поддержал еще десять благотворительных и спонсорских проектов

«Столото» в первом полугодии 2025 года поддержал десять благотворительных и спонсорских проектов различной направленности, рассказали в пресс-службе распространителя всероссийских государственных лотерей.

«Только в этом году мы направили православной службе „Милосердие“ свыше 48 млн рублей, а также впервые провели специальный тираж к 80-летию Победы, собрав более 15 млн рублей для фонда „Память поколений“. Эти средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам, покупку оборудования и реабилитацию. Конкурс грантов для НКО в этом году вновь подтвердил свою востребованность: количество заявок выросло на 56% по сравнению с прошлым годом. Учитывая такой живой отклик, в 2025 году мы увеличили сумму гранта до 600 000 рублей. А чтобы поддержать и другие важные социальные инициативы, не ставшие победителями, но вошедшие в шорт-лист, мы запустили фандрайзинговую платформу „Вместе для других“», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Одной из ключевых благотворительных инициатив «Столото» в 2025 году остался ежегодный конкурс грантов для некоммерческих организаций. Победителями первого в 2025 году этапа конкурса грантов «Столото» стали московский благотворительный фонд «Спина бифида», столичная АНО «Наш солнечный мир», камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области».

Информация о проектах, вошедших в шорт-лист ежегодного конкурса грантов от «Столото», но не ставших победителями, будут доступна на специальной фандрайзинговой платформе «Вместе для других», которую «Столото» запустил в этом году на своем сайте в разделе «Добрые дела». На площадке любой желающий может сделать пожертвование и поддержать подопечных благотворительных фондов. Проекты на платформе будут регулярно обновляться по мере сбора средств. Это даст возможность реализоваться тем социальным инициативам, которые не выиграли грант, но заслуживают внимания.

Кроме того, в ходе 28-го Петербургского международного экономического форума «Столото» подписал Национальный инклюзивный договор с Агентством стратегических инициатив и стал частью профессионального сообщества, работающего над улучшением качества жизни людей с инвалидностью. В рамках договора «Столото» будет развивать инклюзивную среду, в том числе способствующую трудоустройству лиц с инвалидностью, а АСИ возьмет на себя обязательства по методологическому сопровождению.

В текущем году «Столото» также выступил официальным партнером Кубков России по продуктовому программированию и программированию систем информационной безопасности, которые прошли с 18 по 22 мая 2025 года в Смоленске. Специально для финалистов соревнований по продуктовому программированию ИТ-специалисты «Столото» разработали задание, а также приняли участие в качестве экспертов при оценке предложенных решений. Всего в финале соревнований приняли участие более 200 спортсменов — лучших ИТ-специалистов из 21 региона России. На протяжении нескольких дней команды решали актуальные задачи из мира цифровых технологий, показывая свое профессиональное мастерство.

При поддержке «Столото» в Государственном музее спорта состоялась третья мотивационная встреча олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой и президента благотворительного фонда «Онкологика» Мирославы Сергеенко с подопечными фондов «Больше, чем можешь» и «Онкологика». Основная цель мотивационных встреч — популяризация спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их социальной адаптации, развития коммуникативных навыков и укрепления уверенности в собственных силах.

Также в мае текущего года «Столото» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» провели акцию «Посади дерево», в рамках которой высадили 11 000 саженцев сосны для восстановления лесов, пострадавших от жука-короеда: 6000 в Подмосковье, 3000 в Ленинградской и 2000 в Нижегородской областях. Всего за 6 лет акции «Посади дерево» волонтерами высажено 122 700 молодых деревьев в семи регионах России. Благодаря внимательному уходу их выживаемость составляет более 90%.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минифин и Минспорта. Они проводятся под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий.