Ракова рассказала о росте интереса москвичей к программам переобучения

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Более 20 тысяч человек прошли обучение в центре «Профессии будущего» за полгода.

Ракова рассказала о росте интереса москвичей к программам переобучения

Фото: Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты г. Москвы

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Более 20 тысяч взрослых москвичей освоили востребованные профессии в центре «Профессии будущего» за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столько же москвичей обучились по программам для взрослых за весь 2024 год», — отметила Ракова.

По ее словам, программы центра становятся все более популярными среди взрослых горожан, «так как помогают в кратчайшие сроки поменять сферу деятельности, получить новую специальность и найти работу в перспективных отраслях».

Заммэра подчеркнула, что многие выпускники уже получили предложения о трудоустройстве. Наибольшим спросом пользуются направления в промышленности, сфере услуг, строительстве, транспорте и IT.

Лидером по числу выпускников стал промышленный сектор — почти пять тысяч человек получили практическую подготовку по таким специальностям, как сварщик, оператор станков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик и монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Около двух тысяч человек выбрали сферу услуг, еще примерно 1,5 тысячи — строительную отрасль.

Анастасия Ракова также сообщила о планах по расширению сети: «Мы откроем новый центр практического обучения „Профессии будущего“ в Печатниках. Он покажет, как можно выстраивать обучение без отрыва от практики — с полным погружением в профессию и быстрой подготовкой кадров XXI века».

Обучение в центре «Профессии будущего» доступно всем москвичам и жителям регионов России вне зависимости от возраста, уровня образования и квалификации. Максимальная продолжительность программ составляет 3,5 месяца.

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