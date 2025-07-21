Зеленский заявил о планах провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 58 0

Зеленский заявил о планах провести переговоры между Россией и Украиной

Зеленский заявил о планах провести новый раунд переговоров между Украиной и Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима сообщил, что встреча назначена на 23 июля и пройдет на территории Турции.

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России запланирован на среду, 23 июля, и пройдет на территории Турции. Об этом 21 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — приводит его слова официальный сайт правительства Украины.

Глава киевского режима уточнил, что о дате встречи его проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет переговорную группу. Стороны также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к возможному обмену военнопленными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский поручил Рустему Умерову активизировать процесс прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров Россия и Украина начнут обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Также он добавил, что приоритетом нашей страны остается согласование договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025