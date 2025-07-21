Зеленский заявил о планах провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной

Глава киевского режима сообщил, что встреча назначена на 23 июля и пройдет на территории Турции.

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России запланирован на среду, 23 июля, и пройдет на территории Турции. Об этом 21 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — приводит его слова официальный сайт правительства Украины.

Глава киевского режима уточнил, что о дате встречи его проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который возглавляет переговорную группу. Стороны также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к возможному обмену военнопленными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский поручил Рустему Умерову активизировать процесс прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров Россия и Украина начнут обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Также он добавил, что приоритетом нашей страны остается согласование договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда.