Франция начнет производство беспилотников на Украине

Пока же западные компании продолжают вкладывать деньги в Украину. Сегодня министр иностранных дел Франции Барро привез в Киев новость о начале производства беспилотников.

Идея уже обсуждалась, тем более что в офисе президента давно предлагают превратить страну в полигон для испытания новых вооружений. Так что единственное, чем французский министр сегодня сумел удивить всех, так это своей фотографией в поезде. Непонятно, зачем выкладывать в официальный аккаунт снимок на фоне подушек.