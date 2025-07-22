Французские компании начнут производство дронов на Украине

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Франция запустит производство дронов на Украине

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Париж намерен и дальше накачивать киевский режим оружием.

Франция начнет производство дронов на территории Украины. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

На встрече со своим киевским коллегой, Андреем Сибигой, он снова указал, что Париж намерен и дальше накачивать режим Зеленского оружием и обучать боевиков ВСУ.

Вместе с тем, Барро отметил, что европейцы совместно с американцами продолжат разрабатывать новые пакеты санкций против России. Их уже готовят к осени — тогда закончится отведенный Трампом срок на достижение перемирия на Украине, которое на Западе, не скрывая, хотят использовать для перегруппировки боевиков ВСУ и передачи им вооружений.

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