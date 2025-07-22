Сестру британских принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 202 0

RadarOnline: Сестру британских принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой

Сестру британских принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой

Фото: Martin Meissner/AP/ТАСС

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Девушке было всего 20 лет.

Кузина британских принцев Уильяма и Гарри была найдена мертвой в собственном доме. Об этом сообщило издание RadarOnline.

По данным СМИ, тело 20-летней племянницы покойной принцессы Дианы Рози Рош обнаружили в собственном доме. Полиция исключила вмешательство третьих лиц, так что, вероятно, это было самоубийство.

Трагедия произошла 14 июля. Девушку уже похоронили. Церемония прощания прошла в частном порядке, в кругу самых близких. Присутствовали ли на похоронах монаршие особы, неизвестно.

В феврале ушел из жизни дядя принцев Томас Кингстон, которому было 45 лет. Предположительно, он покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что старшему сыну принца Уильяма Джорджу больше нельзя путешествовать с отцом.

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