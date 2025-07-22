Автосервис на востоке Москвы регулярно отправляет помощь бойцам СВО

Автосервис в Восточном административном округе поставил новый рекорд гуманитарной помощи — сотрудники собрали для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) 15 тонн продовольствия, в том числе тушенку и гречку. Кроме того, купили два мотоцикла, четыре комплекта колес для автомобилей УАЗ, медицинские аптечки и 30 тактических шлемов.

Представитель автосервиса рассказал, что вся помощь адресная — с бойцами СВО они находятся в постоянном прямом контакте, поэтому знают, что в данный момент необходимо на передовой. Так, сейчас нужны медикаменты, средства для оказания первой помощи, включая жгуты и бинты.

Также на фронте востребованы мотоциклы для быстрого и маневренного передвижения и дроны, в том числе FPV — это модели, оснащенные камерой для удобства управления.

Предприниматели помогают бойцам СВО в рамках проекта «Лето в Москве»

Все гуманитарные грузы сотрудники автосервиса комплектуют самостоятельно и лично отвозят на передовую по секретным и охраняемым маршрутам. По словам представителя организации, если человек хочет помочь, то он может сделать это любым способом, главное — желание.

Например, посылки можно передать в «Домики добра» на фестивальных площадках проекта «Лето в Москве». В них могут быть подарочные наборы, средства личной гигиены, шерстяные носки, стельки и многое другое. С адресами можно ознакомиться на сайте проекта «Москва помогает».

С первых дней проведения специальной военной операции владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений бытовых услуг, а также столичные рестораторы регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь. В посылки кладут продукты, которые долго хранятся: мясные, рыбные и овощные консервы, тонны макарон и разнообразных круп, в том числе рис, гречку и перловку, а также сладости: печенье, конфеты, шоколад и многое другое. Предприниматели передают средства личной гигиены, медикаменты и сезонную одежду, среди которой куртки, сапоги и термобелье, а еще необходимые стройматериалы и даже военную технику, включая квадрокоптеры и автомобили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.