Полицейские провели обыски в редакции Telegram-канала Baza

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 48 0

В офис Telegram-канала Baza пришли с обысками

Полицейские провели обыски в редакции Telegram-канала Baza

Фото: 5-tv.ru

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Причина на данный момент неизвестна.

В редакции Telegram-канала канала Baza, а также в квартире его главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски, об этом сообщили в редакции Telegram-канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что обыски прошли у у родственников блогера Subo. Субхан Мамедов Мурад оглы (это настоящее имя блогера Subo. — Прим. ред.) сейчас находится в розыске. Звезду сети подозревают в отмывании денег. Парень якобы оформил свою недвижимость на членов семьи и близких друзей.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год 25-летний Мамедов создал схему уклонения от уплаты налогов, в результате его действий государство потеряло десятки миллионов рублей. К слову, в начале этого года сообщалось, что блогера лишили российского гражданства. Затем ему запретили въезд в РФ.

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