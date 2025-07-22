Погибшие в сорвавшемся с обрыва автобусе в Якутии не были вахтовиками

Все 13 человек, погибшие при падении автобуса на территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Якутии, были постоянными сотрудниками предприятия, а не вахтовыми рабочими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что участок шахты, на котором произошла трагедия, не относится к вахтовым. По его словам, среди погибших были иногородние сотрудники, но все они работали на постоянной основе. Также он отметил, что в автобусе находились сотрудники проходческих и добычных участков, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.

По уточненным данным, в момент аварии в транспортном средстве находились 33 сотрудника. Рабочие возвращались со смены на шахте «Восточная Денисовская». Жертвами трагедии стали 13 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

Причиной аварии названо то, что водитель автобуса «НЕФАЗ» на базе «КамАЗа» не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал с обрыва высотой около 25–30 метров. По предварительной информации, автобус мог упасть с насыпи или опрокинуться по иной технической причине — официальная версия пока не озвучена.

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