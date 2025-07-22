Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире

Россия заняла пятое место в мировом рейтинге производителей пива, опередив Германию. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на данные местного крупнейшего производителя хмельных продуктов BarthHaas.

«Несмотря на некоторое сокращение общего объема пивоварения в России в прошлом году, производство пива в стране продемонстрировало значительный рост», — говорится в отчете.

Согласно опубликованным данным, российские пивовары увеличили объемы производства на 9%, доведя их до 9,1 миллиарда литров. В то же время, Германия показала снижение на 1%, и ее производство составило 8,4 миллиарда литров. Таким образом, Германия лишилась звания европейского чемпиона по производству пива, которое она удерживала за собой с 2013 года. Первые два места в мировом рейтинге сейчас занимают Китай и США.

Ранее 5-tv.ru в беседе с руководителем проектов отчетов компании BarthHaas Генрихом Майером узнал, почему в Германии снижаются объемы производства пива.

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