Двое освобожденных из плена ВСУ российских бойцов доставлены в Белоруссию

Из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белоруссии доставили двоих российских военнослужащих, которые нуждаются в медицинской помощи. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», — отметили в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Это произошло в связи с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, о чем рассказали в министерстве.

В Минобороны России добавили, что российским военным в настоящий момент уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. После этого бойцов доставят на территорию России, где их продолжат лечить в медучреждениях.

До этого РФ и Украина проводили очередной санитарный обмен в рамках достигнутых договоренностей 4 июля. В тот же день российская сторона вернула еще одну группу военных из плена киевского режима. В Министерстве обороны РФ показали кадры возвращения военных Российской армии на родину.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские бойцы рассказали про украинский плен.

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