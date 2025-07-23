Лавров: Европа участвует в идеологической войне против России

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Глава МИД РФ заявил, что европейские страны, чувствуя безнаказанность, повторяют ошибки прошлого, забывая уроки истории.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Действия Европы в принципе очень емко описал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров. Наш министр иностранных дел, комментируя антироссийские инициативы, заявил, что Евросоюз, чувствуя свою безнаказанность, потерял всякие ориентиры. Угрозы в адрес России у нормального человека вызывают тревогу. Создается ощущение, что уроки истории очень плохо выучены нынешним поколением немцев и французов.

«Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур, они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации, всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг», — заявил Лавров.

Хотя настоящий враг уже давно обосновался на территории Украины, и это одна из причин специальной военной операции — денацификация. Тем более, что результаты уже чувствуются. Сегодня день разгрома дивизии СС «Галичина», 81 год назад во Львовской области советские войска уничтожили подразделение, которое состояло из украинских националистов, а во время своего бесславного боевого пути имело успех только в уничтожении мирных жителей. В наше время «Галичина» получила культовый статус. Под флагами дивизии проводили шествия, ее бойцов называли героями. Но в этом году на Украине и даже во Львове никаких памятных мероприятий не было. И это уже можно считать успехом спецоперации.

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