Рай интроверта: в городе Канск Красноярского края появилась «Аллея одиночества»

Местные власти благоустроили городское пространство необычным образом: скамейки заменили одиночными стульями. Концепция вызвала бурную реакцию у жителей.

В Красноярском городе Канске нашли самую грустную улицу в стране. Местные чиновники излишне креативно подошли к вопросу благоустройства, поставив там вместо скамеек по одному стулу. На большее, говорят, денег не хватило. Выглядит это странно. Поэтому на «Аллею одиночества», а именно так ее назвали местные жители, корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас пригласил прогуляться мэра этого города.

На лавочках во дворах в последние дни только и говорят про новый арт-объект. Формально — аллея носит название «Юбилейная». Но кто теперь так говорит?

Тут и раньше было немноголюдно — бурьян по грудь, торчащие трубы и узкая тропинка к школе. Жители устали от унылых пейзажей и проголосовали за благоустройство территории. Результат превзошел все ожидания.

«Вместо лавочек на новой аллее установили стульчики. Отдохнуть — да пожалуйста! Вот только строго в одиночку. Местные власти явно позаботились об интровертах. Никаких тебе соседей, никаких разговоров. Только ты наедине с самим собой. Теперь погрустить здесь можно с полным комфортом», — рассказал корреспондент.

Атмосферу тоски усиливают засохшие деревья с почерневшими листьями. Отдых здесь словно наказание: «Посиди, подумай!». Вот только канцы — люди дружные и общительные, поэтому концепция одиночества разбилась о коллективную стену непонимания.

«Поставьте скамеечки, поставьте что-нибудь. Подойдут мама и папа, сядут. Мороженку съедят. А так мама подойдет, сядет или ребенок усядется, а мама с папой будут стоять. Ну это смех, смех!» — поделилась местная жительница.

Пожалуй, единственный, кому пришлась по душе аллея одиночества, — это местный интроверт, бомж Рафим. Он часто прогуливается по дорожкам, сидит на стульчиках и больше не переживает, что может кому-то помешать.

Оценить ход реконструкции аллеи каждый четверг приезжает глава города. Не в одиночку, а с целой свитой чиновников. Но сидеть Ольге Витман все же пришлось в гордом одиночестве.

«Видите, мы с вами сейчас просто вдвоем. Если бы я здесь прогуливалась, что я делаю частенько вечерами, я одна это делаю», — сказала глава города Канск Ольга Витман.

«У вас нет друзей?» — уточнил корреспондент.

«У меня есть друзья. И есть много коллег, с которыми я здесь постоянно бываю. Но речь сейчас не обо мне», — ответила Витман.

По словам градоначальницы, отдых в компании — дорогое удовольствие: денег на дополнительные места в бюджете просто не хватило. Однако после бурной критики со стороны жителей интровертам все же придется потесниться.

«Это зона не для отдыха, это зона трафиковая. Вы идете из магазина с сумками, сели, отдохнули и пошли дальше», — объяснила Витман.

«Идут два пенсионера из магазина, устали. Как?» — уточнил Владислав Тамошаускас.

«Я же только что вам сказала, это не проблема этого проекта. Два стула, окей, будет два стула», — ответила глава Канска.

Теперь обещают не только дополнительные стулья, но и как минимум три лавочки. На то, чтобы все же сделать это место общественным, у рабочих есть еще целый месяц. Хотя, возможно, они найдут, чем еще удивить всю страну.