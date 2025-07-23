В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек
Также пострадали девять жильцов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве на Мытной улице в районе метро Тульская произошло возгорание в двух квартирах и на балконе четвертого этажа жилого дома. Соответствующие кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.
В МЧС уточнили, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа. Их забрали медработники на машине скорой помощи.
Всего из подъезда здания пожарные вывели 15 человек. В огне пострадали девять жильцов, как подчеркнули в ведомстве. Из горящей квартиры огнеборцы вывели еще два человека. Однако при осмотре жилища сотрудники обнаружили погибшего.
Тушили возгорание 34 спасателя, а также были задействованы десять единиц специальной техники.
По предварительной информации, площадь пожара составила сто квадратных метров. Также отмечалось, что среди пострадавших пять человек госпитализировали в больницу.
Сильный огонь распространился в верхней части здания, что видно на кадрах. Очевидцы делились, что ощутили сильный запах гари, после чего заметили плотные клубы дыма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что склад в Екатеринбурге горел более восьми часов, а ущерб исчисляется миллионами.
88%
Нашли ошибку?