В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек

В Москве на Мытной улице в районе метро Тульская произошло возгорание в двух квартирах и на балконе четвертого этажа жилого дома. Соответствующие кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

В МЧС уточнили, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа. Их забрали медработники на машине скорой помощи.

Всего из подъезда здания пожарные вывели 15 человек. В огне пострадали девять жильцов, как подчеркнули в ведомстве. Из горящей квартиры огнеборцы вывели еще два человека. Однако при осмотре жилища сотрудники обнаружили погибшего.

Тушили возгорание 34 спасателя, а также были задействованы десять единиц специальной техники.

По предварительной информации, площадь пожара составила сто квадратных метров. Также отмечалось, что среди пострадавших пять человек госпитализировали в больницу.

Сильный огонь распространился в верхней части здания, что видно на кадрах. Очевидцы делились, что ощутили сильный запах гари, после чего заметили плотные клубы дыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что склад в Екатеринбурге горел более восьми часов, а ущерб исчисляется миллионами.