На Хабаровск обрушился мощный ураган
Пострадали линии электропередачи, автомобили и жилые дома.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Хабаровске устраняют последствия урагана с ливнем. Штормовой ветер валил деревья и рвал провода. В городе повреждены десятки машин, целые улицы остались без света. С одного из домов сорвало крышу — обломки разбросало по дороге.
В ближайшие часы коммунальщикам предстоит распилить поваленные стволы и демонтировать поврежденные ветром конструкции. Устранить последствия аварии в электросети обещают до конца дня.
- 23 июл
- На Земле произошла магнитная буря категории G2
- 23 июл
- Остудит даже картошку: какой мощный вентилятор будет бесшумно работать дома
- 22 июл
- Ливень в Москве стал одним из сильнейших на планете по обилию осадков за сутки
- 22 июл
- Где лето? МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
- 21 июл
- Очень долгий дождь: Москву накрыл самый затяжной за почти 150 лет ливень
- 21 июл
- Водная ловушка: Москву и Подмосковье затопило из-за продолжительного ливня
- 21 июл
- Без фанатизма: в чем опасность половой активности в жару
- 21 июл
- Лето под зонтом: москвичей ждут дожди и похолодание
- 21 июл
- Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни
- 21 июл
- Воронеж затопило после сильного ливня
Читайте также
88%
Нашли ошибку?