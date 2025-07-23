Пострадали линии электропередачи, автомобили и жилые дома.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Хабаровске устраняют последствия урагана с ливнем. Штормовой ветер валил деревья и рвал провода. В городе повреждены десятки машин, целые улицы остались без света. С одного из домов сорвало крышу — обломки разбросало по дороге.

В ближайшие часы коммунальщикам предстоит распилить поваленные стволы и демонтировать поврежденные ветром конструкции. Устранить последствия аварии в электросети обещают до конца дня.

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