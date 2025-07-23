Косолапая банда: медведи пытались угнать лодку на Камчатке

Перед тем, как «пойти на дело», животные оценивали обстановку.

Житель Камчатки предотвратил необычное преступление. Прямо на его глазах четвероногая банда попыталась похитить его же байдарку. Вначале медведи целым семейством присматривались к пляжу, где обычно проходят катания. И в какой-то момент перешли к действиям. Косолапые даже не подозревали, что за ними наблюдают.

То ли громкий голос отпугнул зверей, то ли у них изменились планы. Но всего через несколько минут они исчезли где-то вдалеке.

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