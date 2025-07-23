«Не вам рассказывать»: Бородину обвинили в плохом воспитании младшей дочери

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Ксению Бородину обвинили в плохом воспитании младшей дочери

Бородину раскритиковали за воспитание младшей дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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У знаменитости два ребенка — 16-летняя Маруся и девятилетняя Теона.

Телеведущую Ксению Бородину обвинили в плохом воспитании младшей дочери. Ответ на критику знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Звезда выложила видео, на котором ее старшая наследница Маруся пытается заплести косу сестре Теоне. Но младшая дочь Ксении вертится, ерзает на месте и крутит головой, мешая Марусе.

Подписчики восхитились терпению и сдержанности 16-летенего подростка, но раскритиковали девятилетнюю Теону, назвав ее невоспитанной и избалованной.

«Теона избалованная и видно, что младшенькая и любименькая мамой, все ей можно и даже если поругают, все равно девочка получит все»;

«Неприятная, разбалованная девочка Теона. Маруся — умничка», — написали интернет-пользователи.

Ответ Бородиной не заставил себя долго ждать. Она отметила, что это нормальное поведение в семье, где есть несколько детей. Один из них занимает место «идеального», другой становится его противоположностью.

Отметила телеведущая и то, что не стоит сравнивать ее дочерей со своими наследниками. Результаты, по мнению знаменитости, будут не в пользу последних.

«Кто пишет про плохое воспитание младшей, не вам точно мне это рассказывать! Я летаю в самолетах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе, наблюдаю за детьми в общественных местах! Поэтому мне точно не надо рассказывать, какие у вас «идеальные» дети!» — добавила Ксения.

Она заявила, что довольна воспитанием своих дочерей и считает Теону «замечательным ребенком»: творческим, жизнерадостным, умеющем любить и дружить.

Не остались без внимания и те комментаторы, что советовали Бородиной применять в воспитании детей физическую силу. Этих подписчиков и их наследников телеведущая пожалела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина показала свою новую квартиру.

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