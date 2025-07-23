Глава киевского режима после многочисленных предупреждений все же решился на этот «опасный ход».

Глава киевского режима Владимир Зеленский убил последнюю надежду на вступление Украины в ЕС тем, что запретил антикоррупционные агентства. За это Евросоюз, возможно, введет санкции против Незалежной, сообщает Spectator.

«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления страны в Евросоюз», — пишет автор статьи.

Авторы материала подчеркнули, что глава киевского режима после многочисленных предупреждений все же решился на такой «опасный ход».

Ранее Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующая информация была опубликована на сайте Верховной рады. Известно, что в силу закон вступил с 23 июля.

Согласно принятому документу, генпрокурор теперь имеет доступ ко всем производствам НАБУ, он также может давать обязательные указания детективам и изменять подследственность дел. При этом он получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты. В это время руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров — решение останется только за генпрокурором.

В НАБУ и САП заявили, что новый закон «уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.

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