Польза и для мамы, и для малыша: когда нужно отлучать ребенка от грудного вскармливания

Процесс завершения лактации столь же физиологичен, как и процесс начала кормления.

Начать приучать ребенка к еде помимо молока необходимо в возрасте от четырех месяцев до полугода. Об этом изданию Газета.ру рассказала педиатр Ольга Абраменко.

«Начинать приучать ребенка к еде, отличной от грудного молока, следует в промежутке с четырех до шести месяцев, учитывая готовность ребенка к началу введения прикорма. Во время ввода прикорма грудное вскармливание играет не менее важную роль. Грудное молоко остается важным компонентом питания до 12 месяцев жизни. Далее грудное молоко становится уже не таким полезным и необходимым», — уточнила врач.

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить детей молоком до двухлетнего возраста и более. Но решение об окончании грудного вскармливания должно оставаться за матерью малыша.

Абраменко подчеркнула, что молоко, которым кормит своего ребенка мама, играет большую роль в здоровье маленького человека. В нем содержатся все необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, которые целиком удовлетворяют потребности ребенка и помогают ему адаптироваться к жизни за пределами материнской утробы.

Кроме того, грудное вскармливание оказывает большое влияние на иммунную систему малыша: помогает защитить от распространенных в этом возрасте болезней и хронических инфекций. Положительно сказывается молоко матери на ритме сна и бодрствования ребенка, подчеркнула педиатр.

Для женщины кормление грудью тоже важно, уточнила врач. Оно является профилактикой рака яичников, матки, молочных желез, развития сахарного диабета II типа и послеродовой депрессии.

Отлучать от грудного вскармливания нужно не резко, а постепенно, сокращая количество приемов молока, начиная с ночных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нормально ли кормить ребенка грудью в общественном месте.

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